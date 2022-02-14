Япония будет согласовывать санкции против России с США и Европой

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что в случае введения санкций против России их содержание будет согласовываться с США и рядом европейских стран. Об этом сообщает Kyodo News.

Ранее сегодня министры финансов стран «Большой семерки» (G7), куда входят США, Канада, Великобритания, Франция, Италия, Германия и Япония, предупредили Россию о «массированных» санкциях в случае ее вторжения в Украину. «Любая дальнейшая российская агрессия против Украины будет встречена незамедлительным скоординированным и мощным ответом. Мы готовы к коллективному введению санкций, которые будут иметь сильные и немедленные последствия для российской экономики», — дали понять министры G7.