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Япония будет согласовывать санкции против России с США и Европой

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что в случае введения санкций против России их содержание будет согласовываться с США и рядом европейских стран. Об этом сообщает Kyodo News.

Ранее сегодня министры финансов стран «Большой семерки» (G7), куда входят США, Канада, Великобритания, Франция, Италия, Германия и Япония, предупредили Россию о «массированных» санкциях в случае ее вторжения в Украину. «Любая дальнейшая российская агрессия против Украины будет встречена незамедлительным скоординированным и мощным ответом. Мы готовы к коллективному введению санкций, которые будут иметь сильные и немедленные последствия для российской экономики», — дали понять министры G7.

14 февраля, 2022 | Category: Мир, Новости, Россия, США, Украина
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