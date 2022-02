Тусовка Джастина Бибера закончилась перестрелкой: пострадали трое Значна частина громадян США вирішила залишитись в Україні, попри рекомендації уряду виїхати » Умер режиссер «Охотников за привидениями» Канадский режиссер и продюсер Айван Райтман умер в США в возрасте 75 лет. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на семью режиссера. Известный по таким фильмам, как «Охотники за привидениями» и «Близнецы», Райтман скончался во сне в субботу вечером в своем доме в Монтесито, штат Калифорния. Причина его смерти не уточняется. «Наша семья скорбит о неожиданной потере мужа, отца и дедушки, который научил нас всегда искать в жизни волшебство. Мы утешаемся тем, что его работа в качестве режиссера принесла смех и счастье бесчисленному количеству людей по всему миру», — говорится в совместном заявлении детей режиссера Джейсона, Кэтрин и Кэролайн Райтман. Режиссер родился в 1946 году в Чехословакии. Его отец владел крупнейшим в стране заводом по производству уксуса. Позднее семья бежала из страны и обосновалась в Торонто. Райтман изучал музыку и драму в Университете Макмастера в Гамильтоне, Онтарио, и начал снимать короткометражные фильмы. Широкую известность режиссер получил с выходом фильма «Охотники за привидениями» (Ghostbusters, 1984). Он также снял ленты «Близнецы» (Twins, 1988), «Детсадовский полицейский» (Kindergarten Cop, 1990), «Джуниор» (Junior, 1995) и «Шесть дней, семь ночей» (Six Days Seven Nights, 1998).