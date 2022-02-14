Тусовка Джастина Бибера закончилась перестрелкой: пострадали трое

В клубе The Nice Guy в ночь на 12 февраля прошла громкая вечеринка, на который присутствовали американские звезды первой величины. На тусовки пришли Джастин Бибер с его женой Хейли, Тоби Магуайр, Хлои Кардашьян, а также рэперы Дрейк и Lil Baby.
Позже журналисты Variety выяснили, что в перестрелке пострадали трое мужчин 19, 24 и 60 лет. Все они госпитализированы в стабильном состоянии.
Поговаривают, что зачинщиком конфликта был рэпер Kodak Black, который ранее был судим за ограбления и незаконное хранение оружия.
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