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Сальма Хайек впечатлила фанов снимком в купальнике

Сальма Хайек впечатлила фанов снимком в купальнике

Голливудская звезда Сальма Хайек опубликовала новое фото в купальнике.

55-летняя актриса разместила в Instagram яркий снимок, сделанный в роскошном бассейне. На фото Хайек плывет под водой в голубом купальнике.

Фолловеры восхитились красивым кадром, а также активно обсуждали в комментариях формы актрисы.

«Безупречная женщина», «Красивая», «Потрясающее фото», «Как красиво», «Это твой рай, а ты — мой рай», «Роскошная королева», «Обожаю женщин с пышными формами, как у Сальмы», «Женщина-мечта», — пишут в Сети.

14 февраля, 2022 | Category: Шоу-бизнес
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