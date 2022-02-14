Оформление займа онлайн: насколько выгодно пользоваться услугой Украинская полиция переходит на усиленный режим несения службы » Сальма Хайек впечатлила фанов снимком в купальнике Голливудская звезда Сальма Хайек опубликовала новое фото в купальнике. 55-летняя актриса разместила в Instagram яркий снимок, сделанный в роскошном бассейне. На фото Хайек плывет под водой в голубом купальнике. Фолловеры восхитились красивым кадром, а также активно обсуждали в комментариях формы актрисы. «Безупречная женщина», «Красивая», «Потрясающее фото», «Как красиво», «Это твой рай, а ты — мой рай», «Роскошная королева», «Обожаю женщин с пышными формами, как у Сальмы», «Женщина-мечта», — пишут в Сети.