Посол у Британії Пристайко припустив відмову України від наміру вступити в НАТО

Про це Пристайко сказав у інтерв’ю журналісту Стівену Нолану, повідомляє BBC Radio у Twitter.
«Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко сказав Стівену Нолану, що його країна може погодитися не вступати в НАТО, якщо це дозволить уникнути війни з Росією. Це означало б, що країна відмовиться від мети, записаної в її Конституції», — йдеться у повідомленні.
Таке припущення Пристайко пояснив пошуками рішення кризи, пов’язаної із військовою загрозою від РФ.
«Ми намагаємося знайти найкращий вихід», — сказав Пристайко.
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