Даша Астафьева покорила Сеть фигурой в купальнике с разрезами Тусовка Джастина Бибера закончилась перестрелкой: пострадали трое » Посол у Британії Пристайко припустив відмову України від наміру вступити в НАТО Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко заявив, що Україна може подумати про відмову від вступу в НАТО, щоб уникнути повномасштабної війни з РФ, передає «Еспрессо». Про це Пристайко сказав у інтерв’ю журналісту Стівену Нолану, повідомляє BBC Radio у Twitter. «Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко сказав Стівену Нолану, що його країна може погодитися не вступати в НАТО, якщо це дозволить уникнути війни з Росією. Це означало б, що країна відмовиться від мети, записаної в її Конституції», — йдеться у повідомленні. Таке припущення Пристайко пояснив пошуками рішення кризи, пов’язаної із військовою загрозою від РФ. «Ми намагаємося знайти найкращий вихід», — сказав Пристайко. Новина доповнюється.