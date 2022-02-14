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Посол у Британії Пристайко припустив відмову України від наміру вступити в НАТО

Вадим Пристайко

Про це Пристайко сказав у інтерв’ю журналісту Стівену Нолану, повідомляє BBC Radio у Twitter.

«Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко сказав Стівену Нолану, що його країна може погодитися не вступати в НАТО, якщо це дозволить уникнути війни з Росією. Це означало б, що країна відмовиться від мети, записаної в її Конституції», — йдеться у повідомленні.

Таке припущення Пристайко пояснив пошуками рішення кризи, пов’язаної із військовою загрозою від РФ.

«Ми намагаємося знайти найкращий вихід», — сказав Пристайко.

Новина доповнюється.

14 февраля, 2022 | Category: Мир, Новости, Россия, Украина
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