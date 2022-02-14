Кейт Бланшетт сыграет монахиню в фильме «Новый мальчик»

Актриса Кейт Бланшетт снимется в фильме «Новый мальчик», который поставит обладатель «Золотой камеры» Каннского кинофестиваля за картину «Самсон и Далилла» Уорвик Торнтон.

В центре истории окажется духовная борьба и цена выживания.

Бланшетт сыграет монахиню, живущую в Австралии в 1940-х годах. По сюжету однажды ночью в монастырь, которым управляет женщина, придет 9-летний мальчик-сирота из числа аборигенов. Появление ребенка нарушит спокойствие главной героини и ее уединенного мира.

Помимо Бланшетт, в картине снимутся Дебора Мейлман («2067: Петля времени») и Уэйн Блэр («Сапфиры»).

Съемки начнутся в октябре 2022 года в Южной Австралии. Даты премьеры нет.