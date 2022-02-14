Италия предложила своим авиакомпаниям избегать воздушного пространства Украины

Авиарегулятор Италии выпустил ноту с предложением всем местным авиакомпаниям не заходить в воздушное пространство Украины. Об этом сообщает ведомство.

Ранее о возможной приостановке полетов на Украину также заявили компании Lufthansa и KLM. Перед этим МИД Нидерландов присвоил Украине «красный уровень» опасности поездок и призвал своих граждан отказаться от визитов в страну на фоне сообщений о скором «российском вторжении». Кроме того, швейцарская Swiss и австрийская Austrian Airlines отказались от ночной стоянки в Киеве ради безопасности экипажей.

Между тем советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк подчеркивал, что страна пока не намерена закрывать свое воздушное пространство. Позднее, однако, депутат Рады Алексей Гончаренко сообщил в своем Telegram-канале, что полеты над Украиной могут приостановить с 14 февраля.