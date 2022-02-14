Джош Бролин раскритиковал премию Оскар-2022

Киноактер Джош Бролин раскритиковал Американскую киноакадемию из-за того, что Дэни Вильнева не номинировали в категории «Лучший режиссер» за фильм «Дюна». При этом сама картина попала в 10 номинаций.

По этому поводу актер снял видео, в котором поздравил и поблагодарил всю команду фильма, однако ситуация с режиссером «Дюны» его шокировала. «Как фильм может получить 10 номинаций, а человека, который сделал просто невозможное с экранизацией книги – ею обделить?», – сказал он.

«Я хочу поздравить Legendary, Warner Bros. и всех, кто был номинирован на Оскар за «Дюну»: монтажеров, операторов, композиторов, сценаристов и всех других. Однако есть сбивающая с толку вещь – Дэнни Вильнев не был номинирован как лучший режиссер, это один из тех случаев, когда можно сказать только: «А? Чего?». Из-за этого ты понимаешь, что все вроде бы потрясающе, однако при этом и ужасно тупо», – заявил Бролин.

Актер всегда находится в центре внимания на съемочной площадке. Так же как SlotoKing среди любителей азартных игр. Это онлайн-казино занимает лидирующие позиции среди украинских аналогов, ведь предоставляет только высококачественный сервис.

Одну из самых громких премьер 2021 года «Дюну», с Тимоти Шаламе в главной роли, номинировали в следующих категориях:

«Самый лучший фильм»;

«Лучшие костюмы»;

«Лучший макияж и прически»;

«Лучший звук»;

«Лучшая оригинальная музыка»;

«Лучший адаптированный сценарий»;

«Лучший монтаж»;

«Лучшие визуальные эффекты»;

«Лучшая операторская работа»;

«Лучшая работа художника-постановщика».

О чем рассказывает фильм

В центре событий – Пол Атрейдес, одаренный юноша, рожденный для большой судьбы, которая до сих пор не известна ему. В фильме он отправляется на самую опасную планету во Вселенной, чтобы обеспечить будущее семьи и своего народа.

Напомним, Американская киноакадемия 8 февраля объявила номинантов на Оскар-2022. Лидером по количеству номинаций стал вестерн «Власть пса». «Дюна» Дэнни Вильнева заняла второе место. Картина «Власть пса» будет соревноваться в 12 категориях, а «Дюна» – в 10.