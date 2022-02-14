Британские ученые оценили патогенность следующего штамма COVID-19

Следующий штамм COVID-19 может убить гораздо больше людей и обладать более выявленной патогенностью, чем дельта- или омикрон-штамм. К такому выводу пришли британские ученые, материал о новых коронавирусных угрозах представил The Guardian.

«Вариант «омикрон» не произошел от «дельты», а появился из совершенно другой части генеалогического древа вируса. Поскольку мы не знаем, откуда в генеалогическом древе вируса появится новый вариант ー мы не можем знать также и уровень патогенности. Он может быть как более, так и менее патогенным», — так оценил риски профессор-эпидемиолог Марк Вулхаус из Эдинбургского университета.

С тревожными выводами Вулхауса солидарны и другие ученые. Дэвид Набарро, специальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по COVID-19, также согласен с непредсказуемостью и фактором случайности в вопросе мутации и распространения инфекции: «После «омикрона» вариантов будет больше, и если они будут более заразными, они будут доминировать. Они могут оказаться более смертельными или иметь более серьезное негативное влияние [на организм]», ーсчитает ученый.