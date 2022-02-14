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Билеты на премьеру «Бэтмена» раскупили за минуту

Билеты на премьеру "Бэтмена" раскупили за минуту

В американских залах IMAX все билеты на допремьерные показы «Бэтмена» уже раскуплены, и произошло это буквально в считанные минуты.

Напомним, в американском прокате «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном стартует 4 марта. Однако торжественная мировая премьера в Нью-Йорке состоится 1 марта. В этот же день в 350 залах IMAX по всей стране пройдут допремьерные показы. Но купить на них билеты уже нереально: как только стартовали предварительные продажи, все раскупили в мгновение ока.

Аналитики полагают, что первый прокатный уикенд принесет создателям картины от 130 до 170 миллионов долларов, и вероятно, «Бэтмен» сможет установить рекорд в рамках экранизаций DC.

14 февраля, 2022 | Category: Шоу-бизнес
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