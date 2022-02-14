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Amazon наконец показал первый тизер-трейлер сериала «Властелин колец»

Сериал, во многом основанный на примечаниях к роману Толкина, расскажет о событиях Второй эпохи Средиземья — за несколько тысяч лет до путешествия Бильбо Бэггинса к Одинокой горе.

В шоу будет множество сюжетных линий и больше двадцати центральных персонажей — как знакомых по оригинальным произведениям, так и придуманных специально для «Колец власти». Среди них — молодые Галадриэль и Элронд, кузнец Келебримбор, а также гномы-правители Кхазад-дума во времена его расцвета.

Первые кадры и детали о шоу опубликовали за несколько дней до релиза трейлера, рассказав о героях и о тоне сериала в целом. «Кольца власти» стартуют на Amazon Prime Video 2 сентября.

14 февраля, 2022 | Category: Шоу-бизнес
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