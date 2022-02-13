Зеленский призвал ЕС немедленно ввести «превентивные санкции» против России

Правительство Украины выступает за политико-дипломатическое урегулирование конфликта и предлагает как можно скорее ввести санкции против России, заявил президент Владимир Зеленский. Об этом сообщается на сайте главы государства.

У украинского лидера состоялся телефонный разговор с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Обсуждалось, в том числе, введение ограничений против Москвы.

«Мы выступаем за политико-дипломатическое урегулирование конфликта. Мы не будем подвергаться провокациям… Мы понимаем все риски и готовы к развитию любого сценария. Но мы находимся в этой ситуации с 2014 года. А сегодня для нас самый главный враг — это паника», — приводит заявление Зеленского сайт его офиса.

В ходе разговора собеседники обсудили ситуацию с безопасностью и обменялись мнениями и оценками по поводу последних международных переговоров.

«Президент Украины также заявил о необходимости введения превентивных санкций против России с целью сдерживания агрессивных намерений Кремля», — уточняется в сообщении.