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У ближайшей к Солнцу звезды обнаружили новую планету

Международная команда астрономов обнаружила свидетельства существования новой планеты у ближайшей к Солнечной системе звезде — Проксимы Центавра, удаленной на четыре световых года. Она является одной из самых легких из когда-либо найденных экзопланет, обладая массой в четверть массы Земли. Результаты наблюдения опубликованы в журнале Astronomy & Astrophysics.

Известно, что присутствие планет смещает центр тяжести звезд и придает им радиальную скорость, что заметно по эффекту Доплера, выражающемся в периодическом смещении спектральных линий в красную (звезда удаляется от наблюдателя) и синюю (звезда приближается к наблюдателю) области спектра. Красные карликовые звезды вроде Проксимы Центавра производят мощные вспышки, которые маскируют радиальную скорость, связанную с экзопланетами. Чтобы решить эту проблему, ученые воспользовались высокоточным спектрографом ESPRESSO, установленным на Очень Большом Телескопе (Very Large Telescope, VLT) Европейской южной обсерватории (ESO) в Чили.

13 февраля, 2022 | Category: Наука, Новости
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