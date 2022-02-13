«Пять инсультов, один инфаркт»: 63-летняя Шэрон Стоун ошарашила заявлением Представительница от Украины на «Евровидении-2022» оказалась в базе «Миротворца» » У ближайшей к Солнцу звезды обнаружили новую планету Международная команда астрономов обнаружила свидетельства существования новой планеты у ближайшей к Солнечной системе звезде — Проксимы Центавра, удаленной на четыре световых года. Она является одной из самых легких из когда-либо найденных экзопланет, обладая массой в четверть массы Земли. Результаты наблюдения опубликованы в журнале Astronomy & Astrophysics. Известно, что присутствие планет смещает центр тяжести звезд и придает им радиальную скорость, что заметно по эффекту Доплера, выражающемся в периодическом смещении спектральных линий в красную (звезда удаляется от наблюдателя) и синюю (звезда приближается к наблюдателю) области спектра. Красные карликовые звезды вроде Проксимы Центавра производят мощные вспышки, которые маскируют радиальную скорость, связанную с экзопланетами. Чтобы решить эту проблему, ученые воспользовались высокоточным спектрографом ESPRESSO, установленным на Очень Большом Телескопе (Very Large Telescope, VLT) Европейской южной обсерватории (ESO) в Чили.