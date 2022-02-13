У ближайшей к Солнцу звезды обнаружили новую планету

Известно, что присутствие планет смещает центр тяжести звезд и придает им радиальную скорость, что заметно по эффекту Доплера, выражающемся в периодическом смещении спектральных линий в красную (звезда удаляется от наблюдателя) и синюю (звезда приближается к наблюдателю) области спектра. Красные карликовые звезды вроде Проксимы Центавра производят мощные вспышки, которые маскируют радиальную скорость, связанную с экзопланетами. Чтобы решить эту проблему, ученые воспользовались высокоточным спектрографом ESPRESSO, установленным на Очень Большом Телескопе (Very Large Telescope, VLT) Европейской южной обсерватории (ESO) в Чили.
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