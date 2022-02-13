США заявили об отсутствии прогресса на переговорах Путина и Байдена

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в субботу не принесли фундаментальных изменений в части оценок ситуации вокруг Украины, сообщил Bloomberg высокопоставленный чиновник американской администрации.Путин и Байден говорили более часа, но американская сторона оценивает ситуацию по-прежнему: существует четкая вероятность того, что Россия, перебросившая к границе 130 тысяч солдат, начнет военную операцию, сказал чиновник.

Байден предупредил Путина, что если это случится, США и партнеры «решительно отреагируют», заставив Россию «незамедлительно» заплатить «суровую цену», сообщила пресс-служба Белого дома.

«Дальнейшее вторжение России приведет к масштабным человеческим страданиям и ухудшит положение России», — заявил Байден, добавив, что Вашингтон привержен дипломатии, но равно готов и к другим сценариям.

Ранее в субботу с Путиным разговаривал президент Франции Эмманюэль Макрон. 1 час и 40 минут они обсуждали «условия для безопасности и стабильности в Европе», а также пути к реализации Минских соглашений, цитирует CNN заявление Елисейского дворца.

Москва настаивает, чтобы Украина исполнила сделку, заключенную после военного поражения в феврале 2015 года: предоставила Донбассу автономный статус, амнистировала сепаратистов и де-факто признала их власть над регионом, где с начала конфликта погибли более 14 тысяч человек.

Достичь конкретных результатов Макрону, впрочем, также не удалось. Единственное, в чем согласились президенты, — это в том, чтобы «продолжить дискуссию», следует из сообщения его пресс-службы.

По данным Кремля, Путин заявил Макрону, что США и НАТО не предоставили «содержательной реакции» на российские предложения по безопасности, а также «не желают» подталкивать Киев к выполнению Минских соглашений.

При этом, по словам Путина, идет «масштабная накачка» Украины оружием и «создаются предпосылки для возможных агрессивных действий украинских силовиков в Донбассе».

Источник в аппарате Макрона заявил Reuters, что в том, что говорил Путин, не было замечено указаний на то, что он планирует начать войну. «Несмотря на это, в связи с военным поведением (России) мы сохраняем бдительность и готовность, чтобы избежать худшего», — сказал чиновник.

В пятницу помощник президента США по национальной безопасности Джон Салливан заявил, что российское вторжение в Украину может начаться до окончания Олимпиады в Пекине (то есть до 20 февраля). По словам Салливана, операция может стартовать с бомбардировок и ракетных ударов, за которыми может последовать сухопутная операция.