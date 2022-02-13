Самые громкие фильмы-претенденты на Оскар-2022

Мы подготовили список самых интересных картин-претендентов на золотую статуэтку, которые уже успели поразить мир.

Среди ряда номинантов, мы выбрали именно те фильмы, которые ни при каких условиях не стоит обходить вниманием. Почти все ленты доступны для просмотра на стриминговых платформах, или же в прокате на цифровых площадках.

«Дюна»

Лента стала второй масштабной экранизацией цикла романов Герберта Уэлса «Дюна». Режиссером выступил Дени Вильнев, который до того снял впечатляющий «бегущий по лезвию: 2049» с Райаном Гослингом и «Прибытие» с Эми Адамс.

События в фильме разворачиваются вокруг главного героя – Пола, которого играет Тимоти Шаламе – сына герцога Лето. Их семья, дом Атрейдесов, покидает планету Каладан, чтобы взять на себя управление титульной планетой. Оказавшись в опасном мире негостеприимных людей, дом Атрейдесов будет наблюдать за производством меланжа специй – самого желанного ресурса в галактике. Тем не менее, все идет не так, как планировалось, поскольку предательский дом Гарконненов стремится уничтожить всех Атрейдесов и забрать себе планету.

«Власть пса» Netflix

Действие картины разворачивается в Монтане в 1925 году. Братья Фил и Джордж вместе владеют ранчо и успешно продолжают семейный бизнес несмотря на то, что они совершенно разные. Мягкий и добрый Джордж больше сосредоточен на финансах, тогда как Фил, настоящий ковбой, отличается жестокостью и грубым нравом.

Как-то братья знакомятся с вдовой и матерью-одиночкой Роуз, чья аристократическая натура не нравится Филу. Однако Джордж сразу же влюбляется в Роуз, вскоре женится на ней и привозит жену на ранчо без ведома брата. Фил решает всеми способами уничтожить их союз.

«Не смотрите наверх» Netflix

Об этом фильме, наверное, слышали все. В последнее время «Не смотрите наверх» лидирует в перечне лент обязательных к просмотру и постоянно обновляет рекорды стриминговой платформы Netflix. За первые 28 дней после премьеры на просмотр фильма пользователи потратили 263,3 миллиона часов. По меньшей мере о таких данных свидетельствует статистика самого сервиса.

Фильм безумно зашел украинцам. Дискуссии в сети не утихали в первые недели после премьеры, а ленту прокомментировали даже Оксана Забужко и Ирма Витовская.

Немного о сюжете

По сюжету двое астрономов, которых сыграли Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс, во время исследования поймут, что к Земле приближается комета, которая может уничтожить планету. Они как только могут пытаются предупредить об опасности, однако над учеными лишь насмехаются, более того, пытаются их арестовать в связи с распространением якобы ложной информации. Однако, герои не сдаются.

«Аллея ужаса»

События ленты разворачиваются в 1940-х годах. Аферист Стэнтон Карлайл (Брэдли Купер) делает вид, что умеет общаться с мертвыми. Вместе с психотерапевтом Лилит Риттер (Кейт Бланшетт) пара прибегает к афере по обману состоятельных клиентов.

В США премьера «Аллеи ужаса» стартовала в конце декабря 2021 года и получила преимущественно лестные отзывы от критиков. Украинская премьера «Аллеи ужаса» стартовала 20 января. Фильм является адаптацией одноименного романа Уильяма Линдсея Грешема. Ранее, в 1947 году, режиссер Эдмунд Гулдинг уже экранизировал этот роман.

Важно! О том, удалось ли адаптировать мексиканскому режиссеру «Аллею ужасов» и какие сюжетные дыры содержит лента, мы рассказали в нашем специальном материале.

Стоит отметить, что фильм Гильермо дель Торо провалился в прокате. По состоянию на сегодня сборы фильма едва достигают десяти миллионов долларов. При бюджете в 60 миллионов. Не спас ленту и отличный актерский состав, куда вошли Кейт Бланшетт, Уильям Дефо, Руни Мара, Рон Перлман и другие.

«Вестсайдская история»

В основу сюжета «Вестсайдской истории» положен бродвейский мюзикл, который является адаптацией знаменитой истории любви «Ромео и Джульетты». Лента рассказывает историю влюбленной пары, которая находится в двух враждующих уличных бандах.

В главной роли дебютировала 20-летняя колумбийская актриса Рейчел Зиглер, которую Disney выбрал на роль Белоснежки в предстоящей экранизации. Кроме того, в фильме сыграл Энсел Элгорт – звезда лент «Малыш на драйве» и «Щегол». Сценарий мюзикла разработал именитый драматург Тони Кашнер.

Интересно! «Вестсайдская история» должна была появиться в кинотеатрах еще в 2020 году, но премьеру отложили из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

«Король Ричард: Воспитывая чемпионок»

Спортивный байопик от Warner Bros. с Уиллом Смитом в главной роли рассказывает историю отца знаменитых теннисисток Венеры и Серены Уильямс – Ричарда Уильямса, который поставил себе цель воспитать из своих дочерей настоящих чемпионок. По сюжету Ричард Уильямс (Уилл Смит) работает тренером по теннису и воспитывает дочерей Серену (Деми Синглетон) и Венеру (Санийя Сидни) Уильямс. С детства сестры посещали тренировки и не только учились искусной игре в теннис, но и защищать себя на улицах Комптона (Калифорния).

«Белфаст»

Фильм «Белфаст» снял популярный британский актер и режиссер Кеннет Брана. Он сам написал сценарий, в котором говорится о девятилетнем мальчике, по имени Бадди. Он учится жить по-взрослому в мире, который вдруг изменился до неузнаваемости. Обстоятельства, к которым он привык, больше не будут такими, как были. Однако, есть в этом непостижимом мире и то, что никогда нельзя изменить, – это радость, смех, любимая музыка и творческая магия кино.

События в фильме происходят в 1969 году. Полуавтобиографическая лента «Белфаст» рассказывает о жизни североирландской семьи рабочего класса и детстве их маленького сына во время беспорядков в Белфасте, Северной Ирландии, с 15 августа 1969 года до начала 1970 года.