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Представительница от Украины на «Евровидении-2022» оказалась в базе «Миротворца»

Alina Pash

Украинская певица Alina Pash, победившая в национальном отборе на музыкальный конкурс «Евровидение-2022», оказалась в базе данных сайта «Миротворец».

Артистку внесли в базу из-за посещения Крыма в 2015 году. Перед национальным отбором граждане Украины устроили акцию протеста в связи с тем, что певица принимала участие в финале конкурса, пишет телеканал «1+1».

Исполнительница выступила с песней «Тіні забутих предків» («Тени забытых предков»). Она заняла первое место, набрав 15 баллов по результатам голосования зрителей и жюри.

«Евровидение-2022» пройдет в Турине. Италия получила право принимать «Евровидение» в 2022 году после победы рок-группы Måneskin с песней Zitti E Buoni в мае 2021 года в Роттердаме. Это третья победа Италии в истории музыкального конкурса.

13 февраля, 2022 | Category: Новости, Украина, Шоу-бизнес
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