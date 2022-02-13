Пентагон временно передислоцирует служащих Национальной гвардии США из Украины

Он отметил, что решение было продиктовано заботой о безопасности служащих и принято «в целях предосторожности».

«Мы сохраняем свою приверженность нашим отношениям с Вооруженными силами Украины», – добавил Кирби в Твиттере.

160 служащих Нацгвардии Флориды находились в Украине с ноября. «Они покидают Украину и будут переведены в другие места дислоцирования в Европе», – говорится в заявлении Пентагона.

В субботу Госдепартамент США также отдал приказ об эвакуации сотрудников американской дипмиссии в Киеве, не занимающим критически важные должности, в связи с наращиванием российского военного присутствия на границе с Украиной. Также в субботу Австралия заявила об эвакуации своей дипмиссии в Киеве и временном переносе деятельности посольства во Львов.

Австралия, Новая Зеландия, Германия, Италия и Нидерланды в субботу присоединились к странам, которые призвали своих граждан покинуть Украину. Вашингтон заявил в пятницу, что российское вторжение, включая атаку с воздуха, может произойти в любое время.