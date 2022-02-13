МИД Украины назвал пакет санкций против России «мощной бомбой» даже без SWIFT

Отключение России от платежной системы SWIFT не входит в пакет западных санкций на случай «вторжения» на Украину. Об этом, как сообщает РБК, заявил в эфире телеканала «1+1» министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«SWIFT по состоянию на сейчас действительно не является частью санкционного пакета, но это не результат давления России. <…> Но давайте четко понимать, если бы в этом пакете был SWIFT — это была бы атомная бомба. Но даже без SWIFT в пакете, этот пакет остается очень мощной бомбой экономического влияния на Россию», — отметил он.

Ранее Reuters сообщил, что США и Евросоюз отказались включать в пакет санкций против России отключение от межбанковской системы платежей SWIFT. По словам источника агентства, эту меру перестали рассматривать после возражений европейских стран, которые указывали, что отключение РФ от SWIFT «никому не будет выгодно». Скорее всего, в случае вторжения России на Украину санкции будут введены против крупных российских банков, а также ряда олигархов. Помимо этого, Запад намерен ограничить российский экспорт в сфере обороны и технологий.