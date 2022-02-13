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Меган Маркл раскрыла секреты подтянутого тела

Будь как герцогиня: Меган Маркл раскрыла секреты подтянутого тела

Герцогиня Сассекская Меган Маркл раскрыла секреты подтянутого тела. При высокой занятости и обилии работы Меган умудряется сохранять превосходную форму. Сама Маркл уверяет: в этом нет ничего сложного, достаточно лишь соблюсти баланс между тремя составляющими. Так, бывшая актриса регулярно занимается йогой, употребляет правильную пищу и старается находить время на отдых.

«Мы все невероятно заняты и жонглируем столькими вещами, но мне всегда требуется час, чтобы просто расслабиться, посмотреть бессмысленный телевизор, пообниматься со своими собаками и насладиться бокалом вина», — в свое время рассказывала она журналистам Women’s Health.

Сегодня Меган — одна из самых красивых герцогинь. Несмотря на ее скандальную репутацию, на супругу Гарри по-прежнему равняются, ей завидуют и хотят быть на нее похожими.

13 февраля, 2022 | Category: Шоу-бизнес
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