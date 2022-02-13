Киев запросил встречу со странами ОБСЕ в течение ближайших 48 часов «для обсуждения перемещения войск РФ»

Украина запросила встречу с российскими представителями и другими странами-участницами ОБСЕ в течение 48 часов. Об этом написал в своем твитере министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Россия не ответила на наш запрос по Венскому документу. Мы делаем следующий шаг. Украина созывает встречу с РФ и всеми государствами-участниками в течение следующих 48 часов для обсуждения усиления и перемещения войск РФ вдоль нашей границы и во временно оккупированном Крыму, — отметил в твите Кулеба. — Если Россия серьезно относится к своим словам о неделимости безопасности на пространстве ОБСЕ, она должна выполнить свои обязательства по военной прозрачности для снижения напряжения и укрепления безопасности для всех государств-участников».

Ранее Украина требовала от России в течение 48 часов дать разъяснение ее военной активности у границ.

11 февраля Кулеба заявил, что «в случае его отсутствия либо предоставления недостаточной и ненадлежащей информации Украина обратится к РФ и остальным странам-участницам Венского документа для созыва чрезвычайной встречи, на которой РФ должна будет разъяснения дать».