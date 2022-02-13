Киев запросил встречу со странами ОБСЕ в течение ближайших 48 часов «для обсуждения перемещения войск РФ» Израильский стартап поможет предотвратить теракты в 500 еврейских центрах США » «Какие ваши доказательства» Тут в голову только одна мысль приходит в связи с маниакальным желанием Зеленского получить «твердые доказательства» от США в том, что Кремль собирается напасть на Украину. Дело в том, что в Кремле работает высокопоставленный агент ЦРУ, который не только присутствует на секретных совещаниях, но и сливает всю информацию от туда по надежному источнику коммуникации практически 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. В Кремле панически хотят узнать кто это и потому накручивают ОПу Зеленского на такие заявления о «доказательстве из самого надежного источника». А источник такой, что его голыми руками взять не получается, в Кремле нужны именно «самые надежные доказательства, лучше всего от ЦРУ». Я бы на месте ЦРУ подсунул бы в этот момент заявление, что это, например Шойгу или кто-то еще важный из Совбеза. Ну и посмотрел бы, что там потом начнется. С чипсами и пивом ) Виктор Шевчук