Израильский стартап поможет предотвратить теракты в 500 еврейских центрах США



На фоне увеличивающегося числа антисемитских инцидентов, а также недавнего захвата заложников в синагоге Бейт Исраэль в Колливилле, штат Техас, анонимный филантроп обратился к основанной в Израиле компании Gabriel Network и пообещал 1 миллион долларов на установку их платформы безопасности с технологией интеллектуального кризисного управления в 500 локациях по всей территории США. Он призвал других доноров последовать его примеру, пишет NoCamels.

Основанная в 2016 году компания Gabriel Network предлагает набор продуктов для обеспечения безопасности, которые предупреждают об опасности, улучшают возможности служб быстрого реагирования и помогают в управлении кризисной ситуацией в критические первые минуты до прибытия помощи. Платформа включает в себя сочетание запатентованных датчиков, мобильных приложений и системы видеонаблюдения, которая также может быть установлена в существующих системах видеонаблюдения.

Имеется также «умный щит», который запускает процесс проактивного реагирования через оповещение о совершенном выстреле, и «умная тревожная кнопка», с помощью которой можно передавать видео по двусторонней связи в режиме реального времени.

«Технология подключается к существующим системам безопасности – например, к камерам наблюдения, тревожным кнопкам, запирающимся дверям – и затем объединяет их в очень простую приборную панель, чтобы вы могли получить четкое представление о том, как развивается ситуация, – объясняет генеральный директор Gabriel Network Йони Шеризен. – При возникновении инцидента она собирает эту информацию и создает картину происходящего. У нас также есть коммуникационная платформа, которая рассылает сообщения на все смартфоны в этом районе, подключенные к платформе. С тактической точки зрения, это командно-контрольный пункт».

Шеризен и Асаф Адлер стали соучредителями компании Gabriel в 2016 году после теракта на рынке Сарона в Тель-Авиве, в результате которого погибли четыре человека, и массового расстрела в ночном клубе Pulse во Флориде, в результате которого погибли 49 человек.

«Мы поняли, что если мы сможем использовать технологии для создания четкой картины происходящего и очень быстро донести до людей информацию, это кардинально изменит подход к обеспечению безопасности», – объясняет Шеризен.

«Видение состоит в том, чтобы охватить все школы и синагоги и поставить всех на одну платформу», – говорит он. Но для этого нужно, чтобы к донору, который обратился в их компанию, присоединились другие.

«Мы автоматизируем множество процессов, – добавляет Шеризен. – Многие из них существуют в отдельных системах, но мы собрали их все вместе. Мы интегрировали их, создали гораздо более простую, дешевую версию, и автоматизировали процессы и потоки».

Система работает по принципу сетевого оповещения, так что если что-то происходит в одном месте, люди, находящиеся поблизости или связанные с этим местом – например, прихожане синагоги, – получают ранние предупреждения об опасности.

По словам создателей проекта, система безопасности и наблюдения компании уже установлена в Нью-Джерси, Нью-Йорке, Флориде и Мичигане, а заинтересованные лица в Калифорнии, Теннесси и Коннектикуте обратились в компанию, чтобы узнать о ней больше.

В команду входят семь человек, которые прошли подготовку в антитеррористических подразделениях израильской армии и службах кибербезопасности. Шеризен говорит, что команда также регулярно встречается с экспертами в этой области, включая бывших руководителей ШАБАКа и «Моссада», а в качестве советников, помимо прочих, выступают бывший заместитель директора «Моссада» Рам Бен-Барак, бывший начальник израильской полиции Йонатан Данино и бывший директор ШАБАКа по зарубежным миссиям Коби Мор.

https://nep.detaly.co.il/izrailskij-startap-pomozhet-predotvratit-terakty-v-500-evrejskih-czentrah-ssha/