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Глава МИДа Турции Чавушоглу — нападения на Украину не будет

МИД Турции получил опровержение заявлений о возможном вторжении РФ на Украину от источников в России и Белоруссии. Об этом заявил глава министерства Мевлют Чавушоглу, призвавший западных политиков быть осторожнее с заявлениями о якобы готовящемся нападении России на Украину в эфире телеканала CNN Türk.

Как отметил Чавушоглу, в Турции нет панических ожиданий, связанных с нападением на Украину — Анкара всего лишь заявляет о помощи своим гражданам, если им понадобится эвакуация.

Ранее МИД Турции рекомендовал своим согражданам воздержаться от посещения востока Украины.

Глава дипломатического ведомства сослался как на источники в Белоруссии, отрицающие возможность нападения на Украину через территорию Белоруссии, так и на переговоры Россия-НАТО по взаимным гарантиям безопасности, опровергающие подготовку к предполагаемому вторжению.

13 февраля, 2022 | Category: Мир, Новости, Россия, Украина
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