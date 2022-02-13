Белый дом порекомендовал производителям чипов искать источники неона и палладия не в России или Украине

Белый дом рекомендует производителям чипов диверсифицировать свои цепочки поставок на случай, если Россия заблокирует США доступ к неону и палладию. Об этом сообщает Reuters.

Согласно отчету компании Techcet, в настоящее время американские производители полупроводников сильно зависят от материалов российского и украинского происхождения: более 90% неона поступает в США из Украины, и около 35% палладия — из России.

По информации Reuters, члены совета национальной безопасности Белого дома в последние дни общаются с представителями полупроводниковой индустрии, активно призывая их сменить поставщиков. Некоторые из них уже начали пересматривать свои цепочки поставок, однако предупредили, что новые схемы заметно повысят стоимость полупроводников.

Techcet отмечает серьезность проблемы, поскольку заказов на чипы становится все больше (и по прогнозам в ближайшие годы спрос вырастет на 37%), а их глобальные поставки ограничены.

Неон, применяемый для производства чипов, является побочным продуктом сталелитейной промышленности. Он проходит обработку на предприятиях Украины, откуда поступает в США.