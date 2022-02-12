США эвакуируют часть дипломатов из Украины

Посольство США на Украине сообщило, что Госдепартамент Соединенных Штатов приказал дипломатам, не занимающим критически важные должности, покинуть Киев.

При этом уточняется, что основная часть команды дипломатического представительства продолжит работать в украинской столице, несмотря на сокращение персонала.

По данным посольства, подобное решение пришлось принять из-за сообщений об увеличении численности российских военных на границе с Украиной, которые «указывают на возможность военных действий».

Ранее агентство Associated Press сообщило о планах Госдепартамент США эвакуировать американское посольство в Киеве. По словам официальных лиц Соединенных Штатов, ограниченное число дипломатов могут перевести на запад Украины, чтобы США могли сохранить дипломатическое присутствие в стране.