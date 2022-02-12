Питер Джексон стал самой богатой кинозвездой по версии Forbes

Американский журнал Forbes обнародовал новый рейтинг с самыми богатыми знаменитостями 2022 года. Список возглавил кинорежиссер Питер Джексон. За 2021 год ему удалось заработать 580 миллионов долларов.

В ноябре 2021 года новозеландский кинорежиссер и автор «Властелина колец» продал часть своей компании по разработке цифровых визуальных эффектов для кино и телевидения Weta Digital компании Unity Software. И обогатился на 1,6 миллиарда долларов.

Это сделало Питера Джексона третьим человеком в истории, который стал миллиардером (после Стивена Спилберга и Джорджа Лукаса), снимая фильмы.

Что известно о Питере Джексоне и «Властелине колец»

«Властелин колец» – это киноадаптация одноименного романа-трилогии Джона Толкина. В 1997 году Питер Джексон получил права на экранизацию произведения у продюсера Сола Зенца. Позже режиссер предложил проект студии New Line Cinema. Съемки начали в 1999 году.

Фильмы трилогии выходили на протяжении трех лет:

2001 год — «Братство кольца»;

2002 год — «Две башни»;

2003 год — «Возвращение короля».

За последнюю работу Питер Джексон получил 17 номинаций на премии Оскар, из них взял 11, при этом повторив рекорд лент «Бен Гур» и «Титаник». Картина «Возвращение короля» стала также второй работой после «Титаника», собравшего в мировом прокате более 1 миллиарда долларов.

В 2021 году Питер Джексон стал продюсером и режиссером документального фильма о группе The Beatles, которая имеет название «The Beatles: Вернись».