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Лиам Нисон чуть не разрушил чужую семью на съемках

«Ее забрали»: Лиам Нисон чуть не разрушил чужую семью на съемках

В России 23 февраля состоится премьера фильма «Игра теней», а главную роль в ленте сыграл «боевой пенсионер» Лиам Нисон. 69-летний актер признался, что съемки новинки стали для него особенными.

Нисон рассказал, что в Австралии ему удалось влюбиться, но отношения не сложились.

«Я влюбился в Мельбурн, люблю всю нашу австралийскую команду, они фантастические работники. Каждый отдел был превосходным. Я завел там пару друзей, влюбился, но ее забрали», — поделился актер с порталом Sunrise.

Проблема заключалась в том, что возлюбленная Нисона была несвободна. Муж женщины принял меры и увез супругу подальше от места съемок. Личность несостоявшейся любовницы актера остается загадкой.

12 февраля, 2022 | Category: Шоу-бизнес
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