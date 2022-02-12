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Канье Уэст внезапно начал шантажовать Билли Айлиш

«Извинись перед Трэвом»: Канье Уэст шантажирует Билли Айлиш

Недавно на выступлении Билли Айлиш в Атланте одному из зрителей в первом ряду стало тяжело дышать, и звезда прервала песню, дабы убедиться, что с поклонником все в порядке.

Канье Уэст посчитал такой поступок певицы оскорбительным после трагедии, которая произошла на концерте Трэвиса Скотта. Осенью прошлого года на выступлении музыканта случилась давка, но перформанс не остановили, в результате чего погибли люди.

Теперь Канье Уэст заступается за Трэвиса Скотта и шантажирует Билли Айлиш. Дело в том, что рэпер и певица являются хедлайнерами предстоящего фестиваля Coachella, и Йе намекнул, что не выступит без извинений Айлиш.

«Пожалуйста, извинись перед Трэвом и перед семьями людей, которые погибли. Никто не хотел, чтобы это случилось, Трэв не имел ни малейшего представления о том, что происходит, когда был на сцене, и был очень ранен тем, что случилось. И да, Трэв будет со мной на Coachella. Но сейчас мне нужно, чтобы Билли извинилась перед моим выступлением», — написал репер в своем Instagram.

Певица отреагировала на послание Йе, но не извинилась. По ее словам, она никоим образом буквально не упоминала Трэвиса Скотта, а лишь помогла поклоннику, передает TMZ.

12 февраля, 2022 | Tags: | Category: Шоу-бизнес
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