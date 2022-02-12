Гвинет Пэлтроу показала свой роскошный дом в Калифорнии

Известная 49-летняя голливудская актриса и продюсер Гвинет Пэлтроу провела экскурсию по своему роскошному дому, в котором проживает со своим супругом, телепродюсером Брэдом Фалчуком. К слову, пара купила свой особняк за 5 миллионов долларов в 2017 году.

Однако за несколько лет дом, который находится в Монтесито (штат Калифорния), перестраивали «с нуля», о чем актриса рассказала журналистам Architectural Digest. Соседями Гвинет Пэлтроу оказались Опра Уинфри, Эллен ДеДженерес, принц Гарри и Меган Маркл.

В доме Пэлтроу есть роскошная кухня, огромная гостиная и даже собственный спа-центр, который включает в себя душевую систему стоимостью 30 тысяч долларов, гидромассажную ванну и небольшой бассейн.

Проводя экскурсию Гвинет неоднократно упоминала, что ее вдохновило на создание такого дома время, проведенное в Великобритании, когда она была замужем за фронтменом группы Coldplay Крисом Мартином.

«Я думаю, что, проведя так много времени в качестве эмигранта в Европе и по-настоящему влюбившись в грузинские пропорции и подобные детали, я действительно хотела, чтобы прихожая ощущалась как отдельная комната. И поэтому с архитекторами мы задумали устроить камин, который часто можно увидеть в Европе в вестибюле, и он просто дает действительно приятное ощущение тепла и гостеприимства, когда вы входите», – рассказала Гвинет о своей прихожей.

Актриса также показала свою любимую комнату – уборную. По ее словам, то зеркало, которое находится там – ручная работа.

Затем экскурсия продлилась в столовую, которую помогала обустраивать подруга Гвинет, дизайнер интерьеров Бригетта Романек. Голливудская актриса показала камин от компании Chateau Domingue и обои, расписанные вручную художниками MJ Atelier в Лос-Анджелесе.

Кухня, которая выполнена из португальской плитки, деревом и в светлых тонах, находится отдельно от столовой. Гвинет Пэлтроу призналась, что часто черпала вдохновение из Pinterest для интерьера кухни.

В гостиной актрисы есть мраморная барная стойка, кресло-качеля, большой диван. Добавим, что в доме знаменитости есть несколько гостиных комнат.