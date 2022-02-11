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Запобіжний захід Петру Порошенку: залишили без змін

Сьогодні в Київському апеляційному суді відбувалося оскарження рішення суду про запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання по так званій «вугільній справі», одним з фігурантів якої є п’ятий президент України Петро Порошенко. Суд залишив без змін запобіжний захід для політика.

Апеляційний суд ухвалив рішення щодо запобіжного заходу Петру Порошенку – лишили попередній запобіжний захід без змін. Клопотання як сторони захисту, так і обвинувачення відхилені.

“Це не є перемога”, – наголосив Петро Порошенко. Він не задоволений результатами засідання, стверджуючи, що це є початком тактики “затягування”.

П’ятий президент заявив, що вони не здали жодного сантиметра своєї позиції, а стороні обвинувачення просто немає чого більше сказати. Він подякував за підтримку. Порошенко вважає, що ця справа існує для того, щоб дискредитувати його як політика й обмежити його політичну діяльність.

11 февраля, 2022 | Tags: | Category: Новини українською, Новости, Украина
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