Webmoney объявил о прекращении рублевых операций из-за «недружественного шага» со стороны ЦБ РФ

Международная система онлайн-расчетов Webmoney намерена с 11 февраля прекратить операции по рублевым кошелькам (WMP и WMR) из-за отзыва лицензии у расчетного банка системы — АО «Консервативный коммерческий банк».
При этом находящиеся в кошельках средства будут заморожены и позднее возвращены владельцам, сообщает газета «Ведомости».
«Сожалеем, что столь недружественный шаг со стороны ЦБ РФ сделал недоступным работу с рублевыми кошельками для миллионов пользователей WebMoney», — подчеркнули в компании.
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