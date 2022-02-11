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Webmoney объявил о прекращении рублевых операций из-за «недружественного шага» со стороны ЦБ РФ

Международная система онлайн-расчетов Webmoney намерена с 11 февраля прекратить операции по рублевым кошелькам (WMP и WMR) из-за отзыва лицензии у расчетного банка системы — АО «Консервативный коммерческий банк».

При этом находящиеся в кошельках средства будут заморожены и позднее возвращены владельцам, сообщает газета «Ведомости».

«Сожалеем, что столь недружественный шаг со стороны ЦБ РФ сделал недоступным работу с рублевыми кошельками для миллионов пользователей WebMoney», — подчеркнули в компании.

11 февраля, 2022 | Category: Мир, Новости, Россия
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