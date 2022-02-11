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В ближайшие дни Украина получит американские ракетные комплексы Stinger

В ближайшие дни Литва передаст Украине американские переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger. Об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните на пресс-конференции с главой украинского правительства Денисом Шмыгалем, предает DW.

 

По ее словам, на сегодняшний день Украина нуждается в практической помощи, в связи с чем Литвой было принято решение об увеличении военной помощи. В частности, Украине будет предоставлено дополнительное вооружение и военное оборудование, а также увеличено число военных инструкторов.

«Я сообщила премьер-министру, что скоро, в ближайшие дни, в Украину поступят зенитно-ракетные комплексы Stinger. Я надеюсь и искренне желаю, чтобы Украине никогда не пришлось их использовать», – подчеркнула премьер.

11 февраля, 2022 | Category: Мир, Новости, Россия, Украина
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