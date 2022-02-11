Рада ЄС погодила виділення Україні пакету допомоги на €1,2 млрд

Про це йдеться у заяві Ради ЄС.

«Посли ЄС сьогодні схвалили пропозицію Єврокомісії надати додаткову макрофінансову допомогу Україні, розміром €1,2 млрд», — зазначається у повідомленні.

У Раді ЄС також уточнили, що розгляд тексту цього рішення у прискореному темпі розглянуть у Європейському парламенті.

Крім того, там пояснили, що мають намір надати оперативну підтримку Україні у ситуації гострої кризи та зміцнити стійкість країни.