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Рада ЄС погодила виділення Україні пакету допомоги на €1,2 млрд

Україна отримає від Євросоюзу новий пакет макрофінансової допомоги у €1,2 млрд, відповідне рішення підтримали країни-члени Євросоюзу

Про це йдеться у заяві Ради ЄС.

«Посли ЄС сьогодні схвалили пропозицію Єврокомісії надати додаткову макрофінансову допомогу Україні, розміром €1,2 млрд», — зазначається у повідомленні.

У Раді ЄС також уточнили, що розгляд тексту цього рішення у прискореному темпі розглянуть у Європейському парламенті.

Крім того, там пояснили, що мають намір надати оперативну підтримку Україні у ситуації гострої кризи та зміцнити стійкість країни.

11 февраля, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Украина
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