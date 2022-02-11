Рада ЄС погодила виділення Україні пакету допомоги на €1,2 млрд

Україна отримає від Євросоюзу новий пакет макрофінансової допомоги у €1,2 млрд, відповідне рішення підтримали країни-члени Євросоюзу
Про це йдеться у заяві Ради ЄС.
«Посли ЄС сьогодні схвалили пропозицію Єврокомісії надати додаткову макрофінансову допомогу Україні, розміром €1,2 млрд», — зазначається у повідомленні.
У Раді ЄС також уточнили, що розгляд тексту цього рішення у прискореному темпі розглянуть у Європейському парламенті.
Крім того, там пояснили, що мають намір надати оперативну підтримку Україні у ситуації гострої кризи та зміцнити стійкість країни.
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