Переговоры в «нормандском» формате не принесли «ощутимых результатов»

Переговоры политсоветников в «нормандском» формате» в Берлине прошли «без ощутимых результатов и заявлений», сообщил на итоговом брифинге замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, представлявший Россию.

«Мы пытались согласовать итоговое заявление наших переговоров, отталкиваясь от предыдущей встречи в Париже 26 января… Но преодолеть эти разногласия сегодня не удалось», — рассказал он, добавив, что украинская сторона отказалась в итоговом документе «даже цитировать Минские соглашения» по вопросу определения статуса Донбасса путем «консультаций и обсуждений с представителями отдельных районов».

В свою очередь глава офиса президента Украины Андрей Ермак также сообщил, что стороны «не смогли прийти к какому-то общему документу».

«Я хотел бы сказать, что было бы хорошо, если бы на вторую встречу в „нормандском формате“ после длительного перерыва мы бы смогли тоже что-то согласовать. Желание такое есть, но сегодня как произошло, так произошло», — заявил Ермак на брифинге. При этом, по его словам, советники лидеров «нормандского формата» подтвердили необходимость выполнения Минских соглашений по урегулированию в Донбассе.