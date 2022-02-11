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Нидерланды призвали своих граждан покинуть Украину

Граждане Нидерландов, которые на данный момент находятся в Украине, должны немедленно покинуть страну. К этому призвал сограждан посол Нидерландов в Киеве Йеннес де Мол, передает BNR News.

Дипломат рассказал, что соответствующие инструкции поступили из Гааги. Он подчеркнул, что речь идет не об эвакуации, а о добровольном выборе покинуть страну из-за угрозы безопасности.

Посол заявил, что на западе Украины во Львове будет создан центр экстренной помощи под флагом Нидерландов. «Голландцы могут приехать туда за экстренными документами или информацией», — добавил он.

11 февраля, 2022 | Category: Мир, Новости, Украина
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