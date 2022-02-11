«Неузнаваемая» Шэрон Стоун появилась на обложке журнала The Rake после пластики

Шэрон Стоун появилась на обложке нового номера журнала The Rake. В сети звезду «Основного инстинкта» на этом фото многие назвали едва ли узнаваемой.

Слишком много фотошопа!

Ничего общего с вами. Вы — красивее!

Такая талантливая женщина и актриса, хотя я считаю, что это фото совсем не отражает ее качеств,

— пишут в комментариях.

В интервью актриса рассказала о своем непростом детстве в Пенсильвании. Ранее в своей книге «Красота жить дважды» (The Beauty Of Living Twice) она уже касалась этой темы, признавшись, что ее отец бил ее ремнем, а дедушка — сексуально домогался.

Стоун рассказала, что тогда ее просили молчать и быть «хорошей маленькой девочкой», даже когда все было ужасно, и она чувствовала, что это совсем не правильно.

Быть тем, от кого ожидают, что он всегда будет идеальным, тем, кто не жалуется, тем, кто всегда все делает правильно, и тем, кто будет делать это без какого-либо признания, действительно скучно. Быть молчаливой созависимой девчонкой — нездоровая роль,

— сказала Стоун.

В этом году исполняется 30 лет с тех пор, как фильм «Основной инстинкт», принесший ей славу, вышел на экраны. Актриса вспомнила тот период и сравнила себя с принцессой Дианой, имея в виду внимание прессы и давление, которое на нее обрушилось.

Мы прославились в одном поколении. Принцесса Диана испытывала то же самое — где бы она ни появилась, ее уже ждали сотни, если не тысячи людей,

— отметила Стоун.