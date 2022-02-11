Борис Джонсон: в украинском кризисе наступил «самый опасный момент»

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в украинском кризисе наступил «самый опасный момент», посколько российские войска продолжают наращивать свое военное присутствие вдоль границы с Украиной. Слова британского премьер-министра, сказанные в ходе его визита в штаб-квартиру НАТО, приводит издание The Guardian.

По словам премьер-министра, британская разведка пребывает «в мрачном настроении». При этом Борис Джонсон полагает, что российский президент все еще не принял окончательного решения о вторжении.

«Это, возможно, самый опасный момент, – заявил Джонсон. – Я бы сказал, что в течение нескольких следующих дней, в условиях крупнейшего кризиса безопасности, с которым Европа сталкивалась за последние десятилетия, мы должны принять взвешенные решения».

Украинский кризис стал и главной темой телефонного разговора госсекретаря США Энтони Блинкена с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом сообщил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

«Госсекретарь Блинкен подтвердил приверженность Соединенных Штатов тесному сотрудничеству и консультациям с союзниками и партнерами», – говорится в сообщении Прайса. Глава американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что США готовы принять меры, которые будут стоить России «серьезных издержек» в случае, если Кремль продолжит военную агрессию против Украины.

Блинкен и Столтенберг также обсудили дипломатические усилия, направленные на то, чтобы призвать Россию к деэскалации и участию в «содержательном и взаимовыгодном диалоге».

Возможные меры в случае российской агрессии также стали темой разговора между главой Госдепартамента и министром иностранных дел Франции Жаном-Ивом Ле Дрианом. Блинкен и его французский коллега обсудили «совместные усилия союзников по НАТО, партнеров по Евросоюзу, стран-членов G7 и других партнеров по противодействию продолжающемуся наращиванию Россией военных сил у границы с Украиной».

При этом риск российской агрессии был не единственной темой разговора Блинкена и Ле Дриана. Главы американской и французской дипломатии также обсудили продолжающиеся усилия сопредседателей Минской группы по оказанию помощи Армении и Азербайджану в решении всех нерешенных вопросов, связанных с конфликтом в Нагорном Карабахе. Среди других тем разговора – ситуация в африканском Сахеле, взаимодействие НАТО и партнеров альянса в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также пандемия COVID-19.