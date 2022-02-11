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Блинкен допустил, что Россия может вторгнуться в Украину во время Олимпиады

Энтони Блинкен

По словам главы американской дипломатии, вторжение может произойти «в любой момент»

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в пятницу, что Россия концентрирует все больше войск у границ Украины, и предупредил о возможности вторжения во время проходящей в Пекине зимней Олимпиады.

«Мы находимся в том периоде, когда вторжение может начаться в любой момент, и, чтобы было ясно, это может произойти и во время Олимпиады», – сказал он.

Госсекретарь отбросил предположения, что Москва подождет завершения Игр в Пекине, чтобы не затмить своего союзника, Китая.

По его словам, Вашингтон продолжит сокращать свое посольство в Киеве.

«Мы продолжим этот процесс, и мы четко дали понять, что всем американским гражданам, которые остались в Украине, следует уехать сейчас», – сказал Блинкен.

11 февраля, 2022 | Tags: | Category: Новости, Россия, США, Украина
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