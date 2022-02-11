Рассел Кроу сыграет в экранизации комиксов Marvel Переговоры в «нормандском» формате не принесли «ощутимых результатов» » Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину Президент США Джо Байден во время интервью телеканалу NBC призвал американцев немедленно покинуть Украину. Он подчеркнул, что у американской администрации «нет сценариев», подразумевающих отправку на Украину американских войск для эвакуации граждан США. При этом Байден объяснил отказ отправлять войска тем, что «если американцы и русские начнут стрелять друг в друга, то начнется мировая война». Напомним, ранее рекомендацию для граждан США «немедленно покинуть Украину любым доступным транспортом» опубликовал Госдепартамент США.