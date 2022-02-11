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Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину

Президент США Джо Байден во время интервью телеканалу NBC призвал американцев немедленно покинуть Украину.

Он подчеркнул, что у американской администрации «нет сценариев», подразумевающих отправку на Украину американских войск для эвакуации граждан США. При этом Байден объяснил отказ отправлять войска тем, что «если американцы и русские начнут стрелять друг в друга, то начнется мировая война».

Напомним, ранее рекомендацию для граждан США «немедленно покинуть Украину любым доступным транспортом» опубликовал Госдепартамент США.

11 февраля, 2022 | Tags: | Category: Новости, Россия, США, Украина
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