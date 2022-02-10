Япония отправит часть своих газовых запасов в Европу

Япония решила перенаправить часть своих запасов газа в Европу на фоне растущей обеспокоенности по поводу возможных срывов поставок из-за украинского кризиса, заявил министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда.

Решение было принято по просьбе США и ЕС и призвано помочь европейским странам справиться с неопределенностью с поставками газа на фоне опасений по поводу возможного российского вторжения в Украину, заявил он после встречи с новым послом США Рэмом Эмануэлем, который прибыл в Японию в конце января.

Эмануэль приветствовал предложение Японии.

«Помощь Японии Европе является примером того, как президент [США Джо] Байден и премьер-министр [Японии Фумио] Кисида тесно сотрудничают с партнерами-единомышленниками для сдерживания российской агрессии против Украины и отстаивания наших общих ценностей», – заявил Эмануэль.

Россия является третьим по величине производителем нефти после США и Саудовской Аравии и источником около 40 процентов природного газа, потребляемого в Европе.

В условиях и без того высоких цен на нефть и газ, любое сокращение поставок энергоносителей может оказаться болезненным для Европы.