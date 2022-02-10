В Британии предложили стать «королем» острова за деньги

В Британии предложили стать «монархом» небольшого острова Пил. Совет английского портового города Барроу начал кампанию по поиску правителя объекта недалеко от побережья графства Камбрия, сообщает Independent.

С декабря 2021 года почти 200 человек со всего мира подали заявку на должность смотрителя острова площадью 20 гектаров. Победивший кандидат будет провозглашен королем или королевой. Церемония коронации включает в себя трон, меч и пиво, которое выльют на голову новоиспеченного «монарха».

«Основная задача смотрителя — сохранение красоты острова и его окружающей среды», — отметила специалистка по туристической экономике Сандра Бейнс. Она добавила, что многочисленные недостатки жизни на острове могут разочаровать тех, кто мечтает о роли «монарха». Совет планирует назначить смотрителя к апрелю. Помимо паба на острове располагается построенный в XIV веке замок. Раз в день к Пилу пришвартовываются два парома с туристами.