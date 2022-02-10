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Украина выразила протест против блокировки Россией акваторий Черного и Азовского морей

МИД Украины выразил протест против решения России о блокировании части акваторий Черного и Азовского морей, а также Керченского пролива для проведения военно-морских учений. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу министерства.

В украинском ведомстве назвали площадь проведения учений «беспрецедентной по охвату» и отметили, что таким образом Россия сделает «невозможным» судоходство в Азовском и Черном морях. Решение о военно-морских учениях, по мнению представителей МИД Украины, вызовет серьезные социальные и экономические последствия для украинских портов. Действия России в заявлении названы «агрессивными» и демонстрирующими пренебрежительное отношение к нормам международного права.
10 февраля, 2022 | Category: Новости, Россия, Украина
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