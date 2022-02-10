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США рассматривают возможность выдворить российского посла

Госдепартамент США угрожает выдворить из страны российского посла Анатолия Антонова. Причина я явном игнорировании требований американской дипмиссии в РФ по безопасности.Американские власти требуют, чтобы МИД РФ обеспечил выдачу виз охранникам посла США в Москве Джона Салливана, на что российская сторона отвечает отказом, ссылаясь на введенные президентом ограничения для дипмиссий «недружественных стран».

Угроза выдворить Антонова, озвученная в прошлом году, остается в силе, сообщил сам посол в среду.

«Это означает, что американцы не исключают возможность выбора такого пути развития, который предполагает понижение уровня дипломатического присутствия в Москве и Вашингтоне», — цитируют его СМИ.

10 февраля, 2022 | Category: Новости, Россия, США
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