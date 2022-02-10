Права на фильмы и игры по «Властелину колец» и «Хоббиту» выставят на продажу — впервые за 45 лет
По прогнозам, их стоимость составит не менее двух миллиардов долларов.
- О том, что компания Сола Зэнца готовится выставить на аукцион свой пакет прав на произведения Джона Р. Р. Толкина, сообщило издание Variety.
- Для того, чтобы организовать продажу, Zaentz Co. наняла специалистов международного инвестиционного банка ACF. Они в том числе напрямую предложат сделку возможным покупателям, среди которых, вероятнее всего, будет Amazon.
- Согласно последним оценкам, которые приводит Vareity, стоимость пакета прав составит не менее двух миллиардов долларов.
- Среди прочего, Zaentz Co. владеет лицензиями на выпуск фильмов, компьютерных и настольных игр, сувенирной продукции и проведение тематических концертов по «Властелину колец» и «Хоббиту». Компании также принадлежат права на многие элементы книг, включая названия произведений и имена персонажей.
- В Variety отметили, что Zaentz Co. решила выставить права на продажу в 2022 году не случайно, так как в сентябре на Amazon выйдет сериал «Властелин колец: Кольца власти». Сообщается, что Amazon станет одним из основных претендентов на некоторые лицензии.
- Предприниматель Сол Зэнц купил коммерческие права на фильмы, сценическое и торговое оформление «Властелина Колец» и «Хоббита» в 1976 году за 15 миллионов долларов. В ту сделку не вошла лицензия на производство сериалов продолжительностью более восьми эпизодов, что позволило Amazon договориться о съёмках своего шоу напрямую с наследниками Толкина.
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