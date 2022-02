Сериал «Оби-Ван Кеноби» стартует на Disney+ 25 мая Илон Маск показал гигантскую башню «Мехазиллу», которая должна «ловить» ракету-носитель Super Heavy » Права на фильмы и игры по «Властелину колец» и «Хоббиту» выставят на продажу Права на фильмы и игры по «Властелину колец» и «Хоббиту» выставят на продажу — впервые за 45 лет

По прогнозам, их стоимость составит не менее двух миллиардов долларов. О том, что компания Сола Зэнца готовится выставить на аукцион свой пакет прав на произведения Джона Р. Р. Толкина, сообщило издание Variety.

Для того, чтобы организовать продажу, Zaentz Co. наняла специалистов международного инвестиционного банка ACF. Они в том числе напрямую предложат сделку возможным покупателям, среди которых, вероятнее всего, будет Amazon.

Согласно последним оценкам, которые приводит Vareity, стоимость пакета прав составит не менее двух миллиардов долларов.

Среди прочего, Zaentz Co. владеет лицензиями на выпуск фильмов, компьютерных и настольных игр, сувенирной продукции и проведение тематических концертов по «Властелину колец» и «Хоббиту». Компании также принадлежат права на многие элементы книг, включая названия произведений и имена персонажей.

В Variety отметили, что Zaentz Co. решила выставить права на продажу в 2022 году не случайно, так как в сентябре на Amazon выйдет сериал «Властелин колец: Кольца власти». Сообщается, что Amazon станет одним из основных претендентов на некоторые лицензии.

Предприниматель Сол Зэнц купил коммерческие права на фильмы, сценическое и торговое оформление «Властелина Колец» и «Хоббита» в 1976 году за 15 миллионов долларов. В ту сделку не вошла лицензия на производство сериалов продолжительностью более восьми эпизодов, что позволило Amazon договориться о съёмках своего шоу напрямую с наследниками Толкина.