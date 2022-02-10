Отчёт Disney: компания превзошла ожидания аналитиков и достигла 130 миллионов подписчиков Disney+

На фоне столь сильного квартала стоимость акций выросла на 6%.
- На конец 2021 года количество пользователей онлайн-кинотеатра Disney+ с подписикой составило 130 миллионов — за последний квартал сервис добавил 11,8 миллиона подписчиков, в то время как большинство аналитиков ожидали около 7,3 миллиона.
- Disney впервые указал процентный рост онлайн-кинотеатра по регионам: в США и Канаде количество подписчиков выросло на 18%, а в остальном мире (включая Disney+ Hotstar) — на 40%.
- Выручка за квартал составила 21,8 миллиарда долларов, в то время как аналитики ждали только 18,7 миллиарда.
- Росту помогло восстановление сегмента тематических парков, который сильно пострадал из-за пандемии. За последний квартал выручка с него составила 7,2 миллиарда долларов — более чем в два раза больше, чем годом ранее за аналогичный период.
- В разговоре с инвесторами глава Disney Боб Чапек заявил, что компания продолжит инвестировать фильмы и сериалы для Disney+, которые выделяются высоким бюджетом.
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