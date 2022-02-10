Порошенко лично курировал ликвидацию террориста «Гиви» Прогноз погоды на выходные 12–13 февраля: весна уже близко » Отчёт Disney: компания превзошла ожидания аналитиков и достигла 130 миллионов подписчиков Disney+ На фоне столь сильного квартала стоимость акций выросла на 6%. На конец 2021 года количество пользователей онлайн-кинотеатра Disney+ с подписикой составило 130 миллионов — за последний квартал сервис добавил 11,8 миллиона подписчиков, в то время как большинство аналитиков ожидали около 7,3 миллиона.

Disney впервые указал процентный рост онлайн-кинотеатра по регионам: в США и Канаде количество подписчиков выросло на 18%, а в остальном мире (включая Disney+ Hotstar) — на 40%.

Выручка за квартал составила 21,8 миллиарда долларов, в то время как аналитики ждали только 18,7 миллиарда.

Росту помогло восстановление сегмента тематических парков, который сильно пострадал из-за пандемии. За последний квартал выручка с него составила 7,2 миллиарда долларов — более чем в два раза больше, чем годом ранее за аналогичный период.

В разговоре с инвесторами глава Disney Боб Чапек заявил, что компания продолжит инвестировать фильмы и сериалы для Disney+, которые выделяются высоким бюджетом.