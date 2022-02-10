Миллиардер Блумберг получил назначение в Пентагоне

«В качестве председателя Совета по инновациям в сфере обороны Блумберг возглавит группу известных экспертов и лидеров инновационной базы страны, которые будут предоставлять стратегические выводы и рекомендации по технологиям и инновациям для решения самых высоких приоритетов национальной безопасности министерства», — говорится в сообщении Пентагона.
Отмечается, что Блумберг будет напрямую давать советы главным чинам в Пентагоне: министру обороны и его заместителю, а также другим старшим руководителям. «В условиях стремительного развития технологий, наряду с быстро меняющимися угрозами нашей национальной безопасности и безопасности наших военнослужащих наше крупнейшее государственное учреждение также должно быть самым дальновидным», — заявил Блумберг, получая назначение от главы Минобороны США Ллойда Остина.
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