Миллиардер Блумберг получил назначение в Пентагоне Украина выразила протест против блокировки Россией акваторий Черного и Азовского морей » Лиам Нисон подумывает сменить Лесли Нильсена в «Голом пистолете» Продюсеры задумались о полном перезапуске комедийной франшизы «Голый пистолет», которая принесла немалую славу покойному ныне актеру Лесли Нильсену. У авторов даже есть кандидатура на роль Фрэнка Дрэбина. На роль идеально бы подошел 69-летний Лиам Нисон, но сам актер не уверен, чем обернется для него комедийный образ. «В Paramount обратились ко мне с предложением воскресить фильмы «Голый пистолет». Это либо положит конец моей карьере, либо направит ее в совершенно новое русло. Мне скоро 70 лет, зрителя не обманешь. Я становлюсь стар для боевиков. Возможно, это и имеет смысл», — рассказал Нисон журналу People.