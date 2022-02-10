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Лиам Нисон подумывает сменить Лесли Нильсена в «Голом пистолете»

Лиам Нисон подумывает сменить Лесли Нильсена в «Голом пистолете»

Продюсеры задумались о полном перезапуске комедийной франшизы «Голый пистолет», которая принесла немалую славу покойному ныне актеру Лесли Нильсену. У авторов даже есть кандидатура на роль Фрэнка Дрэбина.

«В Paramount обратились ко мне с предложением воскресить фильмы «Голый пистолет». Это либо положит конец моей карьере, либо направит ее в совершенно новое русло. Мне скоро 70 лет, зрителя не обманешь. Я становлюсь стар для боевиков. Возможно, это и имеет смысл», — рассказал Нисон журналу People.

10 февраля, 2022 | Category: Шоу-бизнес
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