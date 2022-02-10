Илон Маск показал гигантскую башню «Мехазиллу», которая должна «ловить» ракету-носитель Super Heavy

Американский миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск обнародовал видеоролик и фотографии, демонстрирующие гигантскую башню с механизированной рукой под названием «Мехазилла», которая будет использоваться, чтобы «поймать» ракету-носитель Super Heavy и космический корабль Starship при приземлении, сообщает iXBT.com.

«»Руки» башни Mechazilla поднимают космический корабль Starship на ракету-носитель Super Heavy», — прокомментировал миллиардер у себя в Twitter.

Ранее он заявил, что в будущем процесс возврата ракеты-носителя Super Heavy и космического корабля Starship на Землю будет происходить исключительно при помощи «Мехазиллы».