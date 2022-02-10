Черный бриллиант из космоса продали на аукционе

В Лондоне на аукционе продали редкий черный бриллиант Enigma за $4,3 млн. в криптовалюте без учета комиссии. Мероприятие по продаже было проведено известным лондонским аукционным домом Sotheby’s. Считается, что алмаз породы карбонадо, весом 555,55 карата был создан, когда метеорит или астероид упал на Землю более 2,6 миллиарда лет назад. За последние 20 лет до этого драгоценный камень не был показан предыдущим собственником. Об этом сообщает издание Forbes.

«Этот черный бриллиант весом 555,55 карата был продан сегодня за 3 161 000 фунтов стерлингов / 4 292 322 доллара США. Покупатель решил использовать криптовалюту для покупки», — написали Sotheby’s в Twitter.

По словам сооснователя и руководителя самой большой ювелирной онлайн-компании Mayfair Тобиаса Корминда, цена за драгоценный камень не установила рекорд, но размер и форма делают бриллиант новаторским и удивительным.

«Цена Enigma не совсем достигла межгалактических уровней. Но нельзя отрицать, что Enigma – это бриллиант с беспрецедентными правами на хвастовство… Размер, форма и источник бриллианта Enigma делают его новаторским и удивительным», — сказал Корминд.