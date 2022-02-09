Зендея и Том Холланд приобрели общий дом в Лондоне

Новоиспеченная парочка Зендея и Том Холланд выдвигают свои отношения на новый уровень. Так, актеры уже присмотрели для себя общее жилье в Лондоне за 3 миллиона фунтов стерлингов.

Известно, что Том приобрел жилье с шестью спальнями в городе Ричмонд в прошлом месяце. Вместе с ним будет жить Зендея.

Они уже обсуждают, каким будет ремонт. В апартаментах будет спортзал, домашний кинотеатр и даже «мужская берлога». По слухам, ремонтом будет заниматься фирма KGF Group, которая просит за свою работу 250 тысяч фунтов стерлингов.

Но деньги для этих двоих – не проблема. Состояние Холланда оценивается в 13 миллионов фунтов стерлингов, а Зендея заработала примерно 11 миллионов фунтов стерлингов.

Они очень влюблены друг в друга и хотят, чтобы их первое жилье было в Лондоне, где вырос Том. Планируется, что они переедут по завершении ремонта, вероятно, в конце лета. – сказал близкий к звездам источник.